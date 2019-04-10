Очередная курянка попалась на уловки мошенников

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-10T14:44:42+03:00

На счету у курянки было всего пять тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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Жительнице Курска позвонил неизвестный и сообщил, что в данный момент с ее карты совершается перевод на сумму три тысячи рублей. Женщина запаниковала и потребовала отменить операцию.

Собеседник пообещал разобраться в ситуации и помочь клиентке. Для отмены транзакции он запросил данные банковской карты, которыми воспользовался, чтобы войти в личный кабинет на сайте банка.

На счету у курянки было всего пять тысяч рублей. Мошенники тут же перевели их на свои счета. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курской области.

Полиция предупреждает: настоящие сотрудники банков не обзванивают своих клиентов. Любые операции и действия со своей картой и счетом можно производить только самостоятельно в помещении банка. Любые данные карты, кроме ее основного номера, необходимого держать в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU