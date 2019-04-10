2019-04-10T14:22:44+03:00
Происшествия

Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной

ЧП произошло в Щигровском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Подобные снаряды хранит в себе до сих пор курская земляПодобные снаряды хранит в себе до сих пор курская земляФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

10 апреля на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны. Страшную находку обнаружили в деревне Васильково Щигровского района Курской области.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина. Снаряд изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян призывают помочь в строительстве приюта для животных
На курских многоэтажках начали размещать информацию о ходе капремонта
В Курской области появится «Губернаторский лагерь»
В Курске началась регистрация волонтеров «Бессмертного полка»
В курской колонии не хватает медоборудования и мебели
По Курску бродила бешеная лисица
12 апреля в Курске пройдет ярмарка вакансий
В Курской области будут судить преступную группировку
В Курской области уменьшилось число заболевших ОРВИ
Очередная курянка попалась на уловки мошенников
Жительницу Курской области развели турмошенники
Акция "КП": "Хочу домой!"
В Курской области начали делать корм для животных
Стартует проект "Дорогами Курской дуги"
В курском поселке Северный не работает ливневка
Курская фирма сваливала свинец и цинк прямо на землю
В Курске обесточили Дом советов
Двух психически больных курян лишили водительских прав
В Курске на Энгельса перевернулся автомобиль
Дмитрий Поляков назначен на должность главного врача ОКБ
Курский фехтовальщик выиграл серебро первенства мира
Пострадавшие на производстве куряне получили автомобили