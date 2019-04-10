Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-10T14:22:44+03:00

Подобные снаряды хранит в себе до сих пор курская земля Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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10 апреля на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны. Страшную находку обнаружили в деревне Васильково Щигровского района Курской области.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина. Снаряд изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU