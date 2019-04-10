Акция "КП": "Хочу домой!"
Вегас - молод, добр, красив и обаятелен. Он немножко
счастливчик, потому что его спасли волонтеры. Травмированная лапка
была прооперирована, организована платная передержка и тарелка супа.
Теперь мальчуган полностью здоров и полон сил.
В то же время Вегас несчастлив, потому что он все еще в поисках хозяина, в поисках своего
дома. Ведь если чего-то очень долго ждешь, то обязательно дождешься?
Может быть сейчас на фото Вегаса смотрит именно он, будущий хозяин?
Может быть они так долго нуждались друг в друге и момент их встречи настал?
Помогите эту замечательному мальчику! Нужна бесплатная передержка или
сразу дом!
Обращаться по телефону:
89606849853
ИСТОЧНИК KP.RU