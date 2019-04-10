2019-04-10T13:58:39+03:00
Общество

Акция "КП": "Хочу домой!"

Вегас ищет дом!
Ольга ДАНИЛОВА
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Вегасу нужен дом или хотя бы бесплатная передержкаВегасу нужен дом или хотя бы бесплатная передержка
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Вегас - молод, добр, красив и обаятелен. Он немножко

счастливчик, потому что его спасли волонтеры. Травмированная лапка

была прооперирована, организована платная передержка и тарелка супа.

Теперь мальчуган полностью здоров и полон сил.

В то же время Вегас несчастлив, потому что он все еще в поисках хозяина, в поисках своего

дома. Ведь если чего-то очень долго ждешь, то обязательно дождешься?

Может быть сейчас на фото Вегаса смотрит именно он, будущий хозяин?

Может быть они так долго нуждались друг в друге и момент их встречи настал?

Помогите эту замечательному мальчику! Нужна бесплатная передержка или

сразу дом!

Обращаться по телефону:

89606849853

ИСТОЧНИК KP.RU

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