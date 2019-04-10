В Курской области начали делать корм для животных

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-10T13:43:05+03:00

Производственная мощность завода – 33 тысяч тонн продукции в год Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курской области открылось производство высококачественных кормов для домашних животных. Предприятие расположено в Пристенском районе.

Производственная мощность завода – 33 тысяч тонн продукции в год. Сырьем для корма служат сельхозживотные, выращенные на собственных животноводческих площадках. Это гарантирует качество на каждом этапе производственной цепочки.

В ближайшее время ассортимент кормов будет расширен. Сейчас идет строительство линии по производству влажных кормов для собак и кошек. В 2021 году будет запущен перерабатывающий комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU