В Курской области начали делать корм для животных
Завод открылся в Пристенском районе
Производственная мощность завода – 33 тысяч тонн продукции в годФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области открылось производство высококачественных кормов для домашних животных. Предприятие расположено в Пристенском районе.
Производственная мощность завода – 33 тысяч тонн продукции в год. Сырьем для корма служат сельхозживотные, выращенные на собственных животноводческих площадках. Это гарантирует качество на каждом этапе производственной цепочки.
В ближайшее время ассортимент кормов будет расширен. Сейчас идет строительство линии по производству влажных кормов для собак и кошек. В 2021 году будет запущен перерабатывающий комплекс.
ИСТОЧНИК KP.RU