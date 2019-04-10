Стартует проект "Дорогами Курской дуги"
Первое мероприятие пройдет в школе-интернате
Патриотический проект стартует накануне Дня ПобедыФото: Светлана ВОЛКОВА
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11 апреля в Курской области стартует проект "Дорогами Курской дуги". Это комплексная анимационная туристско-экскурсионная программа военно-патриотической тематики для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, комитета по делам молодежи и туризму Курской области, областного Центра туризма и Курского государственного университета.
Первое мероприятие организаторы проведут 11 апреля в 12.30 в школе-интернат №2 им. Г.А. Карманова (г. Курск, парк Солянка, 8), сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU