СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-10T13:30:39+03:00

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11 апреля в Курской области стартует проект "Дорогами Курской дуги". Это комплексная анимационная туристско-экскурсионная программа военно-патриотической тематики для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, комитета по делам молодежи и туризму Курской области, областного Центра туризма и Курского государственного университета.

Первое мероприятие организаторы проведут 11 апреля в 12.30 в школе-интернат №2 им. Г.А. Карманова (г. Курск, парк Солянка, 8), сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU