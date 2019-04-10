2019-04-10T13:27:37+03:00
Происшествия

В курском поселке Северный не работает ливневка

Сточные воды затопили соседнее СНТ
Ольга ДАНИЛОВА
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Проблемы с ливневкой решают через судПроблемы с ливневкой решают через судФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуру Курска поступило обращение жителей СНТ «Лесок» об отсутствии ливневой канализации в поселке Северный.

На территории поселка нет централизованной системы водоотведения (ливневой канализации). В результате сброса неочищенных сточных вод происходит подтопление домов, а также размыв и загрязнение почвы из-за водной эрозии, пояснили в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла в Администрацию Курска представление.

Кроме того, прокуратур направил в суд исковое заявление, в котором потребовал заставить Администрацию муниципального образования «Город Курск» организовать надлежащее водоотведение ливневых вод с территории поселка Северный путем устройства сети ливневой канализации.

Требования прокуратуры удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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