В курском поселке Северный не работает ливневка
В прокуратуру Курска поступило обращение жителей СНТ «Лесок» об отсутствии ливневой канализации в поселке Северный.
На территории поселка нет централизованной системы водоотведения (ливневой канализации). В результате сброса неочищенных сточных вод происходит подтопление домов, а также размыв и загрязнение почвы из-за водной эрозии, пояснили в ведомстве.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла в Администрацию Курска представление.
Кроме того, прокуратур направил в суд исковое заявление, в котором потребовал заставить Администрацию муниципального образования «Город Курск» организовать надлежащее водоотведение ливневых вод с территории поселка Северный путем устройства сети ливневой канализации.
Требования прокуратуры удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU