2019-04-10T13:21:44+03:00
Происшествия

Курская фирма сваливала свинец и цинк прямо на землю

Ущерб земле оценили в сто тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Прокуратура требует компенсацию через судПрокуратура требует компенсацию через судФото: Из архива КП.
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Прокуратура Курска провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности хозяйствующих субъектов.

Выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью в соответствии с лицензией осуществляло деятельность по производству свинца, цинка и олова на территории Сеймского административного округа города Курска. В процессе работы опасные отходы складировались непосредственно на почве, чем нанесен вред окружающей среде, заявили в прокуратуре.

Ущерб от загрязнения земель химическими веществами превысил 100 тысяч рублей.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации вреда, причиненного окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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