В Курске обесточили Дом советов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-10T12:54:29+03:00

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Произошло это перед самым началом рабочего дня, примерно, в 8 часов 40 минут. Причиной форс-мажора стало аварийное обесточивание здания Дома Советов, вызванное изношенностью системы энергоснабжения, сообщили в администрации региона.

- Энергоснабжение было восстановлено спустя сорок минут. Однако одновременно с обесточиванием здания был также отключен сервер, на котором размещается официальный сайт администрации Курской области. К сожалению, это уже не первый случай перебоев в работе портала. В феврале из-за технических проблем сайт был также недоступен для пользователей почти в течение суток, - уточнили в обладминистрации.

Напомним, Дом Советов был построен в 1947 году по проекту знаменитого курского архитектора Алексея Шуклина. Здание является памятником архитектуры местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU