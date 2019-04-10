Двух психически больных курян лишили водительских прав
Этого потребовала прокуратура
Суд удовлетворил требования прокурораФото: Из архива "КП"
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Прокуратура Горшеченского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки было установлено, что у двух местных жителей - инвалидов по психическим заболеваниям, имеются водительские права.
Психические расстройства являются медицинским противопоказанием для выполнения работ, связанных с движением транспорта, в том числе для управления автотранспортными средствами.
Прокурор направил в суд исковые заявления о прекращении действия права управления транспортными средствами указанных лиц. Суд удовлетворил требования прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU