Двух психически больных курян лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-10T12:35:36+03:00

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Прокуратура Горшеченского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки было установлено, что у двух местных жителей - инвалидов по психическим заболеваниям, имеются водительские права.

Психические расстройства являются медицинским противопоказанием для выполнения работ, связанных с движением транспорта, в том числе для управления автотранспортными средствами.

Прокурор направил в суд исковые заявления о прекращении действия права управления транспортными средствами указанных лиц. Суд удовлетворил требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU