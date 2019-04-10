Дмитрий Поляков назначен на должность главного врача ОКБ
9 апреля его представила сотрудникам Ирина Хмелевская
Дмитрий Поляков – выпускник Курского государственного медицинского университета
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9 апреля заместитель губернатора Ирина Хмелевская на утренней планерке в Областной клинической больнице представила сотрудникам нового руководителя лечебного учреждения. Им стал Дмитрий Поляков.
Дмитрий Поляков – выпускник Курского государственного медицинского университета. Свою трудовую деятельность начал в больнице скорой медицинской помощи.
Затем работал главным врачом медико-санитарной части Курского научно-исследовательского института Министерства обороны и параллельно возглавлял центр социальной реабилитации «Аквила».
ИСТОЧНИК KP.RU