2019-04-10T10:48:53+03:00
Спорт

Курский фехтовальщик выиграл серебро первенства мира

Соревнования проходили в польском Торуне
Яна ШЕЛЕСТ
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Встреча за первое место прошла в равной борьбеВстреча за первое место прошла в равной борьбе
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9 марта поздно вечером в польском Торуне определились лучшие фехтовальщики мира на рапирах среди юниоров. В финале курянин Владислав Мыльников сразился с Кириллом Бородачевым. Курянину досталось серебро турнира.

Встреча за первое место прошла в равной борьбе. Но при счете 11:11 Бородачев смог нанести три укола подряд. Мыльников ответил одним, после чего Кирилл нанес 15-й укол и завершил встречу – 15:12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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