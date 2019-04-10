2019-04-10T10:17:53+03:00
Общество

Сотрудники администрации Курской области примут участие в субботниках

Мероприятия по уборке улиц пройдут 14 и 25 апреля
Яна ШЕЛЕСТ
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Начало субботников в 10.00Начало субботников в 10.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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14 и 25 апреля сотрудники администрации Курской области приведут в порядок улицы города после зимы. Чистоту наведут и в районах.

К генеральной уборке Курской области могут присоединиться все куряне, а также коллективы предприятий и организаций.

Начало субботников в 10.00. Инвентарь для уборки нужно приносить свой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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