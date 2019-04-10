Сотрудники администрации Курской области примут участие в субботниках
Мероприятия по уборке улиц пройдут 14 и 25 апреля
Начало субботников в 10.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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14 и 25 апреля сотрудники администрации Курской области приведут в порядок улицы города после зимы. Чистоту наведут и в районах.
К генеральной уборке Курской области могут присоединиться все куряне, а также коллективы предприятий и организаций.
Начало субботников в 10.00. Инвентарь для уборки нужно приносить свой.
ИСТОЧНИК KP.RU