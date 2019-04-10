2019-04-10T09:46:55+03:00
Общество

В Курской области заложили дубовый лес

В Тимском районе посеяли порядка 70 кг желудей
Яна ШЕЛЕСТ
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Принять участие в акции может любой желающийПринять участие в акции может любой желающийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области проходит акция «Всероссийский день посадки леса». В ее рамках в Тимском лесхозе прошли мероприятия по закладке нового леса. Участники акции посеяли порядка 70 кг желудей на площади в один гектар.

Акция «Всероссийский день посадки леса» будет проходить на всей территории области, и каждый желающий может принять в ней участие. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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