В Курской области заложили дубовый лес
В Тимском районе посеяли порядка 70 кг желудей
Принять участие в акции может любой желающийФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
В Курской области проходит акция «Всероссийский день посадки леса». В ее рамках в Тимском лесхозе прошли мероприятия по закладке нового леса. Участники акции посеяли порядка 70 кг желудей на площади в один гектар.
Акция «Всероссийский день посадки леса» будет проходить на всей территории области, и каждый желающий может принять в ней участие. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество.
ИСТОЧНИК KP.RU