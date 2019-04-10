Под Курском обнаружили артснаряд

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-10T09:38:07+03:00

Снаряд изъяли и вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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9 апреля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Внезапное Кореневского района, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Группа спецработ и полицейские, выехавшие на место ЧП, обнаружили артиллерийский снаряд калибром 105 мм. Саперы опасный боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы», где он будет уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU