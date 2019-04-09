2019-04-09T17:01:32+03:00
Общество

Куряне могут пожаловаться на общепит по "горячей линии"

Консультацию можно получить до 28 апреля
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне могут задать вопрос по телефонуКуряне могут задать вопрос по телефонуФото: Из архива КП.
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Стартовала Всероссийская «горячая линия» по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания.

По 28 апреля специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области будут консультировать жителей региона по вопросам:

- какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания (санитарные нормы и правила (СанПиН)) действуют в Российской Федерации;

- как выбрать продукцию здорового питания в предприятиях общественного питания;

- что включает в себя определение «качественный продукт питания»;

- почему продукция общественного питания должна быть маркирована;

- как получить информацию на портале ГИС ЗПП о выявленной фальсификации продукции общественного питания;

- как оформить претензию в адрес предприятия, реализующего продукцию общественного питания;

Кроме того, специалисты ведомства расскажут о правилах доставки продукции общественного питания по заказу потребителя; о требованиях к предприятиям общественного питания категории повышенного риска, а именно, представляющих услуги времяпрепровождения для семей с детьми, а также отдельное детское меню; проинформируют об адресах и других контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта.

Консультацию можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Курской области по телефону (4712) 58-71-86.

Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

Кроме того, у потребителей есть возможность получить разъяснения по телефону Единого консультационного центра, который функционирует в круглосуточном режиме без выходных дней на русском и английском языках - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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