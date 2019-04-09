2019-04-09T16:26:36+03:00
Общество

На курских дорогах начался ямочный ремонт

До майских праздников курские дорожники приведут в порядок 10 тыс. кв. м дорожного полотна
Яна ШЕЛЕСТ
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Дорожники приведут в порядок порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотнаДорожники приведут в порядок порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна
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В Курске начался ямочный ремонт дорожного покрытия. Работы в Железнодорожном округе и в центральной части города выполняет ООО «Благоустройство», в Сеймском округе и Северо-западном жилом районе - ООО «Интеграл-Строй».

Специально созданная комиссия обследовала состояние городских магистралей и выявила наиболее проблемные участки. По каждому округу составили планы ремонта дорожного покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси.

10 апреля специалисты приступят к ямочному ремонту проезжей части на участке от кольца на Льговском повороте до Магистрального проезда, включая Рышковский путепровод. Бригады дорожников начнут ремонт на улицах Малых и Верхней Луговой, на очереди работы на 1-й Щигровской улице.

До майских праздников курские дорожники намерены привести в порядок 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Этим планам могут помешать только неблагоприятные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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