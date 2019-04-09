На курских дорогах начался ямочный ремонт
В Курске начался ямочный ремонт дорожного покрытия. Работы в Железнодорожном округе и в центральной части города выполняет ООО «Благоустройство», в Сеймском округе и Северо-западном жилом районе - ООО «Интеграл-Строй».
Специально созданная комиссия обследовала состояние городских магистралей и выявила наиболее проблемные участки. По каждому округу составили планы ремонта дорожного покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси.
10 апреля специалисты приступят к ямочному ремонту проезжей части на участке от кольца на Льговском повороте до Магистрального проезда, включая Рышковский путепровод. Бригады дорожников начнут ремонт на улицах Малых и Верхней Луговой, на очереди работы на 1-й Щигровской улице.
До майских праздников курские дорожники намерены привести в порядок 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Этим планам могут помешать только неблагоприятные погодные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU