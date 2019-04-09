Курянина обвиняют в попытке убить экс-любовницу

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-09T16:15:41+03:00

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СК завел уголовное дело против 46-летнего жителя Обоянского района. Его подозревают в покушении на убийство.

По версии следствия 8 апреля примерно в 14 часов 30 минут 48-летняя женщина на своей автомашине ВАЗ 2107 вместе с подозреваемым, с которым они прежде жили, чтобы выяснить отношения, приехали в место, недалеко от деревни Потапахино Обоянского района. Там они стали ругаться.

Женщина вышла из автомашины и пошла по дороге. В это время ее экс-любовник сел за руль и попытался сбить женщину, рассказали в СК. Испугавшись за свою жизнь, курянка поднялась на ноги, и стала убегать. Но мужчина нагнал ее на машине и вновь сбил с ног.

Понимая, что мужчина хочет ее убить, она вновь стала убегать от него. В этот момент экс-сожитель, видя, что его бывшая еще жива, и убегает в сторону асфальтированной части дороги, развернулся, догнал ее и вновь сбил автомобилем. Затем, видя, что женщина лежит неподвижно на участке автодороги, и, полагая, что ее убил, с места преступления скрылся.

Женщину обнаружили посторонние люди и спустя час доставили в Обоянскую районную больницу, где ей была оказана медицинская помощь, и она осталась жива.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сообщил в ведомстве..

ИСТОЧНИК KP.RU