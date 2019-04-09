Пьяный курянин нанес супруге смертельные побои

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-09T16:06:53+03:00

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Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Глушковского района. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

26 октября 2018 года вечером обвиняемый вместе со своей 54-летней супругой дома распивали спиртные напитки. Затем они поссорились, мужчина стал бить женщину рукой по голове. Супруга получила черепно-мозговую травму. Ее привезли в Глушковскую районную больницу, а 5 ноября потерпевшая умерла.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU