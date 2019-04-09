2019-04-09T16:06:53+03:00
Происшествия

Пьяный курянин нанес супруге смертельные побои

Уголовное дело направили в суд
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Супруга получила черепно-мозговую травмуСупруга получила черепно-мозговую травмуФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Глушковского района. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

26 октября 2018 года вечером обвиняемый вместе со своей 54-летней супругой дома распивали спиртные напитки. Затем они поссорились, мужчина стал бить женщину рукой по голове. Супруга получила черепно-мозговую травму. Ее привезли в Глушковскую районную больницу, а 5 ноября потерпевшая умерла.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Куряне могут пожаловаться на общепит по "горячей линии"
Для воспитанников курских интернатов провели экскурсию и мастер-класс
На курских дорогах начался ямочный ремонт
Курянина обвиняют в попытке убить экс-любовницу
Под Курском сгорел жилой дом
Руководство курского СК проведет прием в Щиграх
Власти Курска отчитаются об исполнении бюджета за 2018 год
В Курске откроется проект «Театральная кафедра»
Куряне задолжали в бюджет 377 млн. рублей
В Курске набирает обороты весенний призыв
В Курской области стартовала горячая линия по вопросам здравоохранения
В Курске начали ловить безнадзорных собак
Курская область присоединилась к всемирному челленджу #Trashtag
18-летний курский студент ограбил пьяного незнакомца
Курская "управляйка" брала деньги за мифические услуги
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»