Пьяный курянин нанес супруге смертельные побои
Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Глушковского района. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
26 октября 2018 года вечером обвиняемый вместе со своей 54-летней супругой дома распивали спиртные напитки. Затем они поссорились, мужчина стал бить женщину рукой по голове. Супруга получила черепно-мозговую травму. Ее привезли в Глушковскую районную больницу, а 5 ноября потерпевшая умерла.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU