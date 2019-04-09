Под Курском сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-09T15:37:31+03:00

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Около двух часов дня 9 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Эйдемана во Льгов.

По прибытии в 14:05 приступили к ликвидации пожара. Загорание локализовано в 14:09, ликвидировано в 14:11 по данным МЧС.

В результате пожара в жилом доме, повреждены стены и кровля.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-2

ИСТОЧНИК KP.RU