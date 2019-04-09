Власти Курска отчитаются об исполнении бюджета за 2018 год

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-09T15:08:27+03:00

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В Курске назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2018 год.

Слушания пройдут 25 апреля в 10 часов в актовом зале здания Администрации города (ул. Ленина, 1). Регистрация участников публичных слушаний с 9 часов 15 мининут.

Для участия в публичных слушаниях приглашаются представители политических партий, общественных, научных организаций, территориальных объединений промышленников, предпринимателей, жители города Курска.

Заинтересованные лица смогут ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета города Курска за 2018 год, который размещен на официальных сайтах Курского городского Собрания и Администрации города Курска.

Для получения разъяснений по вопросам, связанным с заявленной темой публичных слушаний, необходимо обращаться в комитет финансов города Курска до 24 апреля 2019 года (ул. Ленина, 1, ком. 402, 422 тел. 70-00-01, 55-47-80, 52-12-93 по вторникам и четвергам с 15.00 до 18.00 часов.) Письменные предложения и заявки на выступления в ходе публичных слушаний направлять по адресу: 305000 г. Курск, ул. Ленина,1 комитет финансов Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU