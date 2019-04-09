В Курске откроется проект «Театральная кафедра»
10 апреля в 14.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится открытие проекта «Театральная кафедра», реализуемого в рамках Года театра.
Проект представляет собой цикл тематических концертных программ, первая из них носит название «Русский театр. Водевиль».
Зрители узнают много нового об истории возникновения театра в России, о жанрах театрального искусства, подробно ознакомятся с водевилем. В концертной программе, объединенной увлекательным сюжетом, юмором и, конечно, актерской игрой, прозвучат присущие этому жанру музыкальные произведения.
В открытии проекта участвуют режиссеры КТЦ «Звездный» Денис Дощечкин и Сергей Ромашкин, солистка Инна Шанина и духовой оркестр под руководством Валерия Шамина.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU