2019-04-09T14:57:14+03:00
Звезды

В Курске откроется проект «Театральная кафедра»

Вход свободный
Ольга ДАНИЛОВА
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Нынешний год объявлен Годом театраНынешний год объявлен Годом театраФото: Светлана ВОЛКОВА
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10 апреля в 14.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится открытие проекта «Театральная кафедра», реализуемого в рамках Года театра.

Проект представляет собой цикл тематических концертных программ, первая из них носит название «Русский театр. Водевиль».

Зрители узнают много нового об истории возникновения театра в России, о жанрах театрального искусства, подробно ознакомятся с водевилем. В концертной программе, объединенной увлекательным сюжетом, юмором и, конечно, актерской игрой, прозвучат присущие этому жанру музыкальные произведения.

В открытии проекта участвуют режиссеры КТЦ «Звездный» Денис Дощечкин и Сергей Ромашкин, солистка Инна Шанина и духовой оркестр под руководством Валерия Шамина.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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