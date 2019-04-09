Куряне задолжали в бюджет 377 млн. рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-09T14:40:34+03:00

Взыскать с начала года удалось 60 миллионов рублей

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На 1 января общий долг по имущественным налогам физических лиц перед бюджетом составлял 437,6 млн. рублей, показатель сейчас удалось снизить до 377 млн. рублей, сообщили в мэрии Курска.

В адрес руководителей 269 организаций направлены письма с просьбой о содействии в работе по ликвидации задолженности, допущенной их работниками, на общую сумму 20,1 млн. рублей. Кроме того, против 120 должников направлены заявления в соответствующие инстанции о временном ограничении их выезда из Российской Федерации. В суд направлены материалы по 3311 неплательщикам имущественных налогов, общий долг которых по налоговым платежам составляет 39,8 млн. рублей.

По сведениям УФССП России по Курской области, с начала года возбуждены исполнительные производства против 1273 должников по взысканию с них налоговых долгов на общую сумму 13,3 млн. рублей за счет принадлежащего им имущества. В ходе рейдов в I квартале. было арестовано имущество 32 должников на общую сумму 3,4 млн. рублей.

В общей сложности с должников имущественных налогов взыскано в этом году 60 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU