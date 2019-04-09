2019-04-09T14:40:20+03:00
Политика

В Курске набирает обороты весенний призыв

В военкомате Центрального и Сеймского округов побывали 200 юношей
Яна ШЕЛЕСТ
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Этой весной от двух округов Курска на службу в армию должны отправиться 360 курянЭтой весной от двух округов Курска на службу в армию должны отправиться 360 курянФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В первую неделю весенней призывной кампании на комиссии в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов побывали 200 юношей. Всего шестеро из них отправятся на службу, а остальным дали отсрочку на время учебы.

Этой весной от двух округов областного центра на службу в армию должны отправиться 360 курян. При этом насчитывается 500 уклонистов – ребята не понимают, что вместо военного билета могут получить справку, а с ней – никаких перспектив. Ребята не смогут работать на государственных должностях, в правоохранительных органах и силовых структурах. Для таких парней в военкомате придумали специальную акцию.

Кто придет в военкомат первый, без повестки заявит на призывной комиссии, что желает служить, сможет выбрать место службы, вплоть до Курска. И даже те, которые находились в розыске несколько лет подряд, тоже смогут поучаствовать в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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