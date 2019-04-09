В Курской области стартовала горячая линия по вопросам здравоохранения

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-09T13:59:39+03:00

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В рамках проведения Всемирного дня здоровья, который традиционно отмечается 7 апреля, управление Роспотребнадзора по Курской области открывает горячую линию, посвященную заявленной в 2019 году тематике «Всеобщий охват услугами здравоохранения».

До 12 апреля специалисты управления Роспотребнадзора по Курской области проконсультируют курян по широкому спектру вопросов, находящихся в компетенции службы, в том числе расскажут о правах на защиту от инфекционных болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, напомнят о доступности вакцинопрофилактики, проинформируют о преимуществах здорового образа жизни.

Консультацию можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Курской области по телефону (4712) 58-71-86. Звонки принимают в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU