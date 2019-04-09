2019-04-09T13:53:21+03:00
Общество

В Курске начали ловить безнадзорных собак

Плановый отлов будет проходить раз в неделю
Яна ШЕЛЕСТ
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Отлов проводится на основании письменных обращений граждан и юридических лицОтлов проводится на основании письменных обращений граждан и юридических лицФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В соответствии с заключенным с ИП Папуашвили Д.Ю. муниципальным контрактом в Курске начали ловить безнадзорных животных. Отлов проводится на основании письменных обращений граждан и юридических лиц. Плановый отлов будет проходить раз в неделю. Если заявитель сообщит, что животное ведет себя агрессивно, что заявка будет выполняться в течение суток.

Заявки можно направлять в адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-88. Сообщить о стаях бродячих животных можно также по горячей линии: 8 (800) 600-70- 82.

Фото отловленных животных будут размещены не позднее двух дней с момента проведения отлова в созданной им группе в контакте https://vk.com/sobakivotlove.

ИСТОЧНИК KP.RU

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