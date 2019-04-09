2019-04-09T13:35:46+03:00
Общество

Курская область присоединилась к всемирному челленджу #Trashtag

Курян приглашают убрать мусор и выложить фото в сеть
Ольга ДАНИЛОВА
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Поле деятельности для активистов широкоеПоле деятельности для активистов широкоеФото: Светлана ВОЛКОВА
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По всему миру уверенно шагает новый челлендж #Trashtag, основная цель которого – борьба с мусором. Суть проекта очень проста – люди фотографируют захламленную мусором территорию в городе или на природе, убирают ее, а затем выкладывают в социальные сети фотографии с пометками «до» и «после».

В поддержку этой инициативы в субботу 6 апреля сотрудниками департамента экологической безопасности и природопользования совместно с его подведомственной организацией ОКУ «УЭ ГТС» рядом с Курским водохранилищем ликвидирована свалка бытовых отходов, оставленных членами садовых обществ «Волна», «Строитель» и «Химфарм». Общий объем убранных и вывезенных отходов составил более 30 кубических метров, сообщили в администрации региона.

Курскоблприроднадзор приглашает всех желающих присоединиться к проходящей во всем мире антимусорной инициативе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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