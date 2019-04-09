18-летний курский студент ограбил пьяного незнакомца

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-09T13:34:19+03:00

В кошельке было 40 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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Курские полицейские задержали 18-летнего студента, подозреваемого в грабеже. 45-летний курянин после посещения развлекательного заведения отправился на ночную прогулку. На улице он поругался с неизвестным парнем, который после недолгой перепалки похитил его кошелек, в котором было 40 тысяч рублей.

Установить внешность похитителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что молодой человек заметил потерпевшего в заведении, где тот расплачивался крупными купюрами, а остальную наличность демонстративно показывал знакомым.

Злоумышленник пошел за пьяным мужчиной и ограбил его. На украденные деньги он купил новый мобильник. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. За это преступление может грозить до семи лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU