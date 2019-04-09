Курская "управляйка" брала деньги за мифические услуги

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-09T13:25:57+03:00

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В Дмитриеве Курской области управляющая компания выставляла жильцам счета за не оказанные услуги. Администрация районного центра расторгла контракт с обслуживающей многоквартирные дома организацией.

Общественники отправились в Дмитриев спустя месяц после первой встречи с местными жителями. Тогда удалось выяснить, что управляющая организация требовала от жителей 53 домов плату за услуги, которые не оказывала, и выставляла завышенные счета на аварийные работы – ремонт крыши и замену козырька над подъездом одного из домов. Управляющая компания попыталась взыскать долги с горожан даже через суд.

Управляющей компании местная администрация и общественники предложили в течение месяца провести встречи со старшими по домам, определить объемы работ. Ничего сделано не было.

На очередной встрече администрация города и управляющая компания подписали соглашение о расторжении контракта на оказание услуг по обслуживанию многоквартирных домов. Активисты настояли на исключении из него пункта, который бы давал право управляющей компании в будущем добиваться от жителей выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU