2019-04-09T13:15:36+03:00
Здоровье

Клещи покусали 21 курянина

В том числе пострадало девять детей
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам советуют соблюдать меры предосторожности на природеКурянам советуют соблюдать меры предосторожности на природеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Первые случаи обращения курян за медицинской помощью по поводу присасывания клещей зарегистрированы уже в начале апреля. Сейчас таких обращений уже 21, в том числе пострадали девять детей. В 2018 году на эту дату обращений не было, отметили в ведомстве.

Клещи являются источником довольно большого количества заболеваний. К наиболее распространенным инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся клещевой вирусный энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и другие инфекции.

Лучшая профилактика от укусов клещей – правильно подобранная одежда и соблюдение простых правил безопасности: не оголять тело, не садиться на землю и чаще осматривать себя. Так же необходимо обрабатывать одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными.

Необходимо помнить, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью и вовремя начатое лечение поможет предотвратить развитие клещевых инфекций, в том числе иксодового клещевого боррелиоза, добавили в Управлении.

Обращаем внимание, что исследование клещей на зараженность возбудителями производится в аккредитованных лабораториях, одна из которых - лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по адресу: г.Курск, ул. Почтовая, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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