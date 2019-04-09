В Курской области установился второй класс пожарной опасности

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-09T12:50:27+03:00

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На территории Курской области установился второй класс пожарной опасности. В Курчатовском и Обоянском районах он достиг третьего. За прошедшие сутки пожарные 111 раз тушили сухую траву. На нарушителей требований пожарной безопасности составлено 46 протоколов.

— За проведение неконтролируемых палов травы и отжигов, а также за разведение костров на расстоянии ближе 50 метров от строений предусмотрена ответственность, - говорит врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курской области Сергей Брагин.

Для граждан штраф составляет от двух до трех тысяч рублей рублей; на должностных лиц – от шести до 15 тысяч; на юридических лиц –15 до 200 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима размеры штрафов удваиваются.

— Если вы стали свидетелем пожара или неконтролируемого пала травы, который может стать реальной угрозой жилым строениям, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). В других регионах обратиться в экстренные службы можно по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU