Под Курском водитель ВАЗа сбил четырехлетнюю девочку
ДТП произошло в Черемисиново
Ребенок получил травмыФото: Из архива "КП"
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8 апреля примерно в 18:20 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 ехал по улице Кооперативной в поселке Черемисиново. Около дома № 7 он сбил четырехлетнюю девочку, которая переходила дорогу.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в Черемисиновскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU