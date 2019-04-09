Под Курском водитель ВАЗа сбил четырехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-09T12:32:16+03:00

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8 апреля примерно в 18:20 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 ехал по улице Кооперативной в поселке Черемисиново. Около дома № 7 он сбил четырехлетнюю девочку, которая переходила дорогу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в Черемисиновскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU