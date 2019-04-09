2019-04-09T12:24:36+03:00
Деловой Курск

В курском райцентре Рыльск проведут масштабную реконструкцию

О точных сроках выполнения работ пока не сообщается
Ольга ДАНИЛОВА
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Старинный город планируют сделать привлекательным для туристовСтаринный город планируют сделать привлекательным для туристовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Администрация Курской области поддержит программу реновации исторического центра Рыльска. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт отметил необходимость приложить максимальные усилия для сохранения памятников архитектуры и старины в Рыльске, а там, где это необходимо, - восстановить историческую среду города, сообщили в администрации региона.

С учетом богатейшей истории города все это поможет улучшить туристическую привлекательность, что напрямую отразится на социально-экономическом благополучии жителей.

Одним из самых масштабных проектов должна стать реконструкция Гостиных рядов купцов Латышевых на Базарной площади. На протяжении многих лет ряды закрыты, а перед ними прямо на брусчатке стоят торговые павильоны.

Временные торговые павильоны планируется демонтировать, вместо них сделают новые. Их перенесут на противоположную сторону площади и стилистически впишут в историческую среду. Сложный рельеф Базарной площади будет выровнен террасами, здесь же по проекту планируется пешеходная зона с разнообразными кафе, отметили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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