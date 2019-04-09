2019-04-09T11:54:15+03:00
Деловой Курск

В курской горбольнице №4 пациентам не хватает лекарств

А в акушерском корпусе пошли трещины на здании
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Замгубернатора не знала о проблемах горбольницыЗамгубернатора не знала о проблемах горбольницыФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Ирина Хмелевская оценила состояние курской городской больницы №4. Заместитель губернатора Курской области посетила лечебное учреждение в пятницу.

Здание акушерско-гинекологического корпуса имеет трещины, оборудование требует обновления, внутри необходимо провести капитальный ремонт. Главный врач Александр Лашин передал Ирине Хмелевской все документы по необходимой реконструкции здания. Она пообещала разобраться в этом вопросе. Тем более, что более 10% родов областного центра проходят в этом роддоме.

В отделении интенсивной терапии, по словам главврача, для оказания неотложной помощи есть все медикаменты. В хирургическом корпусе лекарств хватает не всем.

- Если есть проблемы, вы должны их обозначать, а не замалчивать. Сейчас мы изучаем вопрос централизованной закупки лекарственных препаратов для всех лечебных учреждений. Ведем переговоры с консалтинговой компанией, – сказала замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области установился второй класс пожарной опасности
В Курске задержали уличных грабителей
Под Курском водитель ВАЗа сбил четырехлетнюю девочку
В курском райцентре Рыльск проведут масштабную реконструкцию
В курских квартирах станет прохладнее
Жителя Курской области обманули телефонные мошенники
Курская полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве
10 апреля Магистральный проезд останется без воды
Курскую школу № 11 планируют открыть в 2020 году
Под Курском на пожаре спасли пять человек
Курские спасатели помогли пенсионеру
27 июня начнет работу Курская Коренская ярмарка
Под Курском в трехкомнатной квартире сгорел балкон
Из Курска вывезли более 450 кубометров мусора
Под Курском нашли 37 минометных мин
В курском интернате побывает "доктор Цирк"
В Курске водитель «Лэнд Крузера» сбила подростка на велосипеде
Курск посетит известный космонавт