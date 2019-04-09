В курской горбольнице №4 пациентам не хватает лекарств

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-09T11:54:15+03:00

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Ирина Хмелевская оценила состояние курской городской больницы №4. Заместитель губернатора Курской области посетила лечебное учреждение в пятницу.

Здание акушерско-гинекологического корпуса имеет трещины, оборудование требует обновления, внутри необходимо провести капитальный ремонт. Главный врач Александр Лашин передал Ирине Хмелевской все документы по необходимой реконструкции здания. Она пообещала разобраться в этом вопросе. Тем более, что более 10% родов областного центра проходят в этом роддоме.

В отделении интенсивной терапии, по словам главврача, для оказания неотложной помощи есть все медикаменты. В хирургическом корпусе лекарств хватает не всем.

- Если есть проблемы, вы должны их обозначать, а не замалчивать. Сейчас мы изучаем вопрос централизованной закупки лекарственных препаратов для всех лечебных учреждений. Ведем переговоры с консалтинговой компанией, – сказала замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU