В курских квартирах станет прохладнее
«Квадра» снизила температуру теплоносителя
В таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезонаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В связи с потеплением ПАО «Квадра» снизила температуру теплоносителя до минимально возможных значений - до 70 градусов. В таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезона.
— При необходимости вы можете снизить расход тепла и внутри дома, сообщают в компании. — Для этого надо обратиться в управляющую компанию, чтобы ее специалисты изменили режим работы внутридомовой системы отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU