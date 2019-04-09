2019-04-09T11:47:13+03:00
Недвижимость

В курских квартирах станет прохладнее

«Квадра» снизила температуру теплоносителя
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезонаВ таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезонаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В связи с потеплением ПАО «Квадра» снизила температуру теплоносителя до минимально возможных значений - до 70 градусов. В таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезона.

— При необходимости вы можете снизить расход тепла и внутри дома, сообщают в компании. — Для этого надо обратиться в управляющую компанию, чтобы ее специалисты изменили режим работы внутридомовой системы отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области установился второй класс пожарной опасности
В Курске задержали уличных грабителей
Под Курском водитель ВАЗа сбил четырехлетнюю девочку
В курском райцентре Рыльск проведут масштабную реконструкцию
В курской горбольнице №4 пациентам не хватает лекарств
Жителя Курской области обманули телефонные мошенники
Курская полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве
10 апреля Магистральный проезд останется без воды
Курскую школу № 11 планируют открыть в 2020 году
Под Курском на пожаре спасли пять человек
Курские спасатели помогли пенсионеру
27 июня начнет работу Курская Коренская ярмарка
Под Курском в трехкомнатной квартире сгорел балкон
Из Курска вывезли более 450 кубометров мусора
Под Курском нашли 37 минометных мин
В курском интернате побывает "доктор Цирк"
В Курске водитель «Лэнд Крузера» сбила подростка на велосипеде
Курск посетит известный космонавт