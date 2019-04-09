В курских квартирах станет прохладнее

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-09T11:47:13+03:00

В таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезона Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В связи с потеплением ПАО «Квадра» снизила температуру теплоносителя до минимально возможных значений - до 70 градусов. В таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезона.

— При необходимости вы можете снизить расход тепла и внутри дома, сообщают в компании. — Для этого надо обратиться в управляющую компанию, чтобы ее специалисты изменили режим работы внутридомовой системы отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU