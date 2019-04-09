2019-04-09T11:31:14+03:00
Происшествия

Жителя Курской области обманули телефонные мошенники

Неизвестные пообещали мужчине компенсацию
Яна ШЕЛЕСТ
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С карты списали 95 тысяч рублейС карты списали 95 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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В дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил представитель игровой биржи, и сообщил, что мужчине положена компенсация в связи с утраченными денежными средствами при игре на бирже.

Злоумышленник предложил перевести сумму компенсации на банковскую карту. Потерпевший согласился, сфотографировал свою банковскую карту с двух сторон и отправил звонившему мужчине. Компенсации потерпевший не дождался, но зато с карты списали 95 тысяч рублей.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают причастных к совершению преступления. Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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