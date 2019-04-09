2019-04-09T11:17:20+03:00
Происшествия

Курская полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефон 02
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина 1990 года рожденияМужчина 1990 года рожденияФото: УМВД России по Курской области.
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Курская полиция разыскивает 29-летнего Конарева Александра Вячеславовича. Мужчину подозревают в совершении мошенничества и ищут для установления всех обстоятельств происшествия.

Все, кто располагает информацией о его месте нахождения, могут круглосуточно и конфиденциально сообщать о этом по телефону 02, с мобильного 102, номеру 58-33-90 или в любой отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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