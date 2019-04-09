Курская полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефон 02
Мужчина 1990 года рожденияФото: УМВД России по Курской области.
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Курская полиция разыскивает 29-летнего Конарева Александра Вячеславовича. Мужчину подозревают в совершении мошенничества и ищут для установления всех обстоятельств происшествия.
Все, кто располагает информацией о его месте нахождения, могут круглосуточно и конфиденциально сообщать о этом по телефону 02, с мобильного 102, номеру 58-33-90 или в любой отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU