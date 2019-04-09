10 апреля Магистральный проезд останется без воды

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-09T11:06:49+03:00

Рабочие будут устранять аварию на канализации

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10 апреля 2019 года с 8.30 до 15.00 будет прекращена подача холодной воды в районе Магистрального проезда и прилегающих к нему улиц, сообщает Курскводоканал.

На канализационном коллекторе (после проведения подготовительных работ) рабочие будут устранять аварию. Граждан просят делать необходимый запас воды.

Телефон для справок: 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU