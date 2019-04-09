10 апреля Магистральный проезд останется без воды
Рабочие будут устранять аварию на канализации
Граждан просят делать необходимый запас водыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
10 апреля 2019 года с 8.30 до 15.00 будет прекращена подача холодной воды в районе Магистрального проезда и прилегающих к нему улиц, сообщает Курскводоканал.
На канализационном коллекторе (после проведения подготовительных работ) рабочие будут устранять аварию. Граждан просят делать необходимый запас воды.
Телефон для справок: 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU