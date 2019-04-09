2019-04-09T10:54:57+03:00
Общество

Курскую школу № 11 планируют открыть в 2020 году

Учебное заведение отремонтируют
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Школе необходим капитальный ремонтШколе необходим капитальный ремонт
Изменить размер текста:

С 2014 года школа № 11 города Курска закрыта из-за аварийного состояния здания, а дети ходят в соседние школы № 12 и № 3. Два месяца назад Роман Старовойт взял ситуацию под личный контроль. По поручению главы региона «Курскгражданпроект» обследовал техническое состояние школы и выполнил архитектурный анализ здания.

«Сделано заключение о том, что здание ещё может послужить, но ему необходим капитальный ремонт. Речи о сносе школы нет. Поэтому мы приняли решение сделать проектные работы предстоящего ремонта и перераспределить средства бюджета области, так как городскому бюджету потребуется помощь», - сказал Роман Старовойт.

Ориентировочная стоимость ремонтных работ более 94 млн рублей, в том числе 11 млн рублей потребуется на оборудование образовательного учреждения и 9 млн рублей на спортивную площадку. Обновленную школу планируется открыть к 1 сентября 2020 года. Она будет рассчитана на 150 человек, что достаточно для 9 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области установился второй класс пожарной опасности
В Курске задержали уличных грабителей
Под Курском водитель ВАЗа сбил четырехлетнюю девочку
В курском райцентре Рыльск проведут масштабную реконструкцию
В курской горбольнице №4 пациентам не хватает лекарств
В курских квартирах станет прохладнее
Жителя Курской области обманули телефонные мошенники
Курская полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве
10 апреля Магистральный проезд останется без воды
Под Курском на пожаре спасли пять человек
Курские спасатели помогли пенсионеру
27 июня начнет работу Курская Коренская ярмарка
Под Курском в трехкомнатной квартире сгорел балкон
Из Курска вывезли более 450 кубометров мусора
Под Курском нашли 37 минометных мин
В курском интернате побывает "доктор Цирк"
В Курске водитель «Лэнд Крузера» сбила подростка на велосипеде
Курск посетит известный космонавт