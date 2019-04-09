Курскую школу № 11 планируют открыть в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-09T10:54:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2014 года школа № 11 города Курска закрыта из-за аварийного состояния здания, а дети ходят в соседние школы № 12 и № 3. Два месяца назад Роман Старовойт взял ситуацию под личный контроль. По поручению главы региона «Курскгражданпроект» обследовал техническое состояние школы и выполнил архитектурный анализ здания.

«Сделано заключение о том, что здание ещё может послужить, но ему необходим капитальный ремонт. Речи о сносе школы нет. Поэтому мы приняли решение сделать проектные работы предстоящего ремонта и перераспределить средства бюджета области, так как городскому бюджету потребуется помощь», - сказал Роман Старовойт.

Ориентировочная стоимость ремонтных работ более 94 млн рублей, в том числе 11 млн рублей потребуется на оборудование образовательного учреждения и 9 млн рублей на спортивную площадку. Обновленную школу планируется открыть к 1 сентября 2020 года. Она будет рассчитана на 150 человек, что достаточно для 9 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU