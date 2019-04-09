Под Курском на пожаре спасли пять человек
Как сообщалось ранее, 8 апреля примерно в 11:30 в поселке Ворошнево загорелась трехкомнатная квартира. На место ЧП приехали спасатели трех пожарно-спасательных частей города Курска, полиция, скорая и газовая служба.
Очаг возгорания находился на балконе второго этажа. Чтобы исключить угрозу жизни и здоровью людей, проживающих на этажах выше, огнеборцы провели эвакуацию и спасли пять человек. В «самоспасах» они вывели людей на свежий воздух. Медицинская помощь никому не потребовалась.
В результате пожара в квартире сгорел балкон, личные вещи, закоптились стены в гостиной по всей площади. 65-летняя хозяйка – не пострадала. О пожаре она узнала от соседей, которые позвонили в «Службу спасения» и предупредили пенсионерку о происшествии. Предположительно, пожар произошел из-за выброшенного сверху окурка.
ИСТОЧНИК KP.RU