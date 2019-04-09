Курские спасатели помогли пенсионеру

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-09T10:21:22+03:00

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7 апреля в 8.32 в «Службу спасения» города Льгова позвонили местные жители и сказали, что их пожилой сосед непрерывно стучит в стену и просит помощи, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

К дому тут же выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 10 районного центра и скорая помощь. Оказалось, что 81-летний мужчина проживал в одной из квартир частного дома. Самостоятельно двери он открыть не мог, и пытался «достучаться» до соседей через стену.

Пожарные вскрыли входную дверь и помогли медикам зайти в квартиру. Как выяснилось, у пенсионера поднялось давление, и он не мог встать с кровати. Работники скорой помощи оказали пенсионеру всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU