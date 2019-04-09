2019-04-09T10:21:22+03:00
Спасатель

Курские спасатели помогли пенсионеру

81-летний мужчина стучал в дверь и просил о помощи
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Пожарные вскрыли входную дверь и помогли медикам зайтиПожарные вскрыли входную дверь и помогли медикам зайтиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

7 апреля в 8.32 в «Службу спасения» города Льгова позвонили местные жители и сказали, что их пожилой сосед непрерывно стучит в стену и просит помощи, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

К дому тут же выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 10 районного центра и скорая помощь. Оказалось, что 81-летний мужчина проживал в одной из квартир частного дома. Самостоятельно двери он открыть не мог, и пытался «достучаться» до соседей через стену.

Пожарные вскрыли входную дверь и помогли медикам зайти в квартиру. Как выяснилось, у пенсионера поднялось давление, и он не мог встать с кровати. Работники скорой помощи оказали пенсионеру всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области установился второй класс пожарной опасности
В Курске задержали уличных грабителей
Под Курском водитель ВАЗа сбил четырехлетнюю девочку
В курском райцентре Рыльск проведут масштабную реконструкцию
В курской горбольнице №4 пациентам не хватает лекарств
В курских квартирах станет прохладнее
Жителя Курской области обманули телефонные мошенники
Курская полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве
10 апреля Магистральный проезд останется без воды
Курскую школу № 11 планируют открыть в 2020 году
Под Курском на пожаре спасли пять человек
27 июня начнет работу Курская Коренская ярмарка
Под Курском в трехкомнатной квартире сгорел балкон
Из Курска вывезли более 450 кубометров мусора
Под Курском нашли 37 минометных мин
В курском интернате побывает "доктор Цирк"
В Курске водитель «Лэнд Крузера» сбила подростка на велосипеде
Курск посетит известный космонавт