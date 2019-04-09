2019-04-09T09:27:04+03:00
Происшествия

Под Курском в трехкомнатной квартире сгорел балкон

Огонь тушили пожарные трех частей
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили 24 человека, восемь единиц техникиПожар тушили 24 человека, восемь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 апреля примерно в 11:28 в поселке Ворошнево загорелась трехкомнатная квартира. На место ЧП приехали пожарные трех пожарно-спасательных частей города Курска, полиция, скорая и газовая служба.

Пожар потушили в 11:33. в результате пожара частично выгорел балкон, огонь повредил пластиковые окно, дверь, вещи. В комнате закоптились стены и потолок. Пострадавших нет.

Пожар тушили 24 человека, восемь единиц техники, в том числе от МЧС 20 человек и шесть единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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