Под Курском в трехкомнатной квартире сгорел балкон

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-09T09:27:04+03:00

Пожар тушили 24 человека, восемь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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8 апреля примерно в 11:28 в поселке Ворошнево загорелась трехкомнатная квартира. На место ЧП приехали пожарные трех пожарно-спасательных частей города Курска, полиция, скорая и газовая служба.

Пожар потушили в 11:33. в результате пожара частично выгорел балкон, огонь повредил пластиковые окно, дверь, вещи. В комнате закоптились стены и потолок. Пострадавших нет.

Пожар тушили 24 человека, восемь единиц техники, в том числе от МЧС 20 человек и шесть единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU