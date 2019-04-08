Из Курска вывезли более 450 кубометров мусора
В городе прошла «санитарная пятница»
Участие в уборке города приняли около 10,5 тысяч человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске в рамках месячника по благоустройству прошла очередная «санитарная пятница». Участие в уборке города приняли около 10,5 тысяч человек - работники городской администрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов предприятий и организаций.
В работах по очистке улиц, площадей, парков и скверов было задействовано 54 единицы спецтехники. В общей сложности горожане убрали 455 кубометров бытового мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU