Под Курском нашли 37 минометных мин

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-08T16:59:43+03:00

Саперы обнаружили 33 минометные мины калибром 81 мм и четыре мины калибром 50 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Боеприпасы изъяли и вывезли на полигон

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8 апреля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в овраге около села 1-е Поныри.

На место ЧП были приехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы обнаружили 33 минометные мины калибром 81 мм и четыре мины калибром 50 мм.

Все боеприпасы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU