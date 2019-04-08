Под Курском нашли 37 минометных мин
Боеприпасы изъяли и вывезли на полигон
Саперы обнаружили 33 минометные мины калибром 81 мм и четыре мины калибром 50 ммФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
8 апреля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в овраге около села 1-е Поныри.
На место ЧП были приехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы обнаружили 33 минометные мины калибром 81 мм и четыре мины калибром 50 мм.
Все боеприпасы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU