В курском интернате побывает "доктор Цирк"

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-08T16:13:33+03:00

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Осмотр специалистами детей-сирот с участием артистов цирка в Курской области уже стала доброй традицией.

Для многих детей такие осмотры – шанс на своевременную диагностику и лечение. Но, как правило, почти все они волнуются в присутствии врачей. Малыши иногда даже плачут. Поэтому, чтобы разрядить обстановку, получить дополнительный заряд положительных эмоций во время диспансеризации, ребятишкам из школы-интерната помогли артисты Российской государственной цирковой компании.

8 апреля бригада врачей Курской областной клинической больницы посетили Верхне Любашскую школу-интернат для детей-сирот. Администрация Курского цирка не осталась в стороне и также приняла участие в этом мероприятии, привезя в интернат артистов программы "Потерянные во времени" которые продемонстрировали ребятам фрагменты номеров, клоуны с ребятами в интерактивной форме пообщались, а после мини представления каждый из воспитанников дома-интерната смог пообщаться и с четвероногими цирковыми артистами.

Точная и своевременная диагностика заболеваний, улыбки, радостный смех и хорошее настроение – вот итог нынешнего мероприятия.

Следующий выезд врачей и артистов к детям-сиротам будет 12 апреля . Теперь их с нетерпением ждут в «Пенской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU