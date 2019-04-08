В Курске водитель «Лэнд Крузера» сбила подростка на велосипеде

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-08T15:57:27+03:00

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7 апреля примерно в 9:25 35-летняя женщина на «Лэнд Крузере» ехала по 1-му Светлому проезду со стороны улицы Фестивальной в направлении улицы Светлой.

По предварительным данным, водитель наехала на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результата ДТП парень получил ранение и был доставлен в Детскую областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU