2019-04-08T15:57:27+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Лэнд Крузера» сбила подростка на велосипеде

ДТП произошло в 1-м Светлом проезде
Яна ШЕЛЕСТ
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Парень получил ранениеПарень получил ранениеФото: Из архива "КП"
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7 апреля примерно в 9:25 35-летняя женщина на «Лэнд Крузере» ехала по 1-му Светлому проезду со стороны улицы Фестивальной в направлении улицы Светлой.

По предварительным данным, водитель наехала на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результата ДТП парень получил ранение и был доставлен в Детскую областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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