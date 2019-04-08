2019-04-08T15:44:46+03:00
Наука

Курск посетит известный космонавт

Курск посетит Олег Артемьев
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске отметят День космонавтикиВ Курске отметят День космонавтикиФото: Из архива КП.
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С 8 по 11 апреля в стенах ЮЗГУ пройдет Неделя космоса, в рамках которой состоятся мероприятия, посвященные Дню космонавтики. В эти дни запланированы спортивные и творческие соревнования, интеллектуальные игры, конкурсы и многое другое.

В праздновании примут участие все желающие. Для школьников 5-7 классов будет организован турнир по бадминтону «Космическая подготовка». Отдел по воспитательной работе организует конкурсы фотографий и рисунков, которые имеют космическую тематику, они же выберут лучшее письмо и вопрос космонавту, а также станут соавторами космической интеллектуальной игры. Кроме того, в купольном кинотеатре университета будут проходить показы тематических картин.

Не обойдется праздник и без почетных гостей. Накануне Дня космонавтики приедут почетные профессора университета: летчик-космонавт Олег Артемьев и правнук основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, главный специалист РКК «Энергия» Сергей Самбуров. Торжественное событие, в котором примут участие почетные гости, состоится 11 апреля в 15:00 в актовом зале ЮЗГУ (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94).

ИСТОЧНИК KP.RU

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