За выходные куряне нарушили ПДД более 4800 раз
В том числе задержали 136 пешеходов
Подобные рейды проходят постоянноФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 5 по 7 апреля в Курской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек получили ранения. Два ДТП произошло с участием несовершеннолетних.
За вождение в пьяном виде прав лишились 19 водителей, кроме этого 9 водителей отказались от освидетельствования на состояние опьянения, еще четыре водителя задержаны по ст.264.1 УК РФ.
Выявлены 136 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, отметили в ГИБДД. Всего выявлено 6054 нарушения ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 4852 нарушения ПДД, в том числе 4395 нарушений скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU