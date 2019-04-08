Курянам расскажут о «мундирных платьях» и «нагой моде»
Лекция состоится в галерее имени А. Дейнеки
Количество мест ограничено
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12 апреля в 18.30 в галерее имени А. Дейнеки пройдет лекция «Мундирное платье и «нагая мода» / Костюм в портретах второй половины XVIII – рубежа XIX веков».
Лектор - кандидат искусствоведения и главный специалист отдела живописи Третьяковской галереи Светлана Усачева. Лекция пройдет в рамках фестиваля искусств «Арт-окно».
Вход по билетам, бесплатный. Количество мест в зале ограничено. Телефон для справок и заказа билетов: 58-55-91.
ИСТОЧНИК KP.RU