СК проверяет гибель курского пенсионера на пожаре
Как уже сообщала КП, 7 апреля примерно в восемь часов вечера поступило сообщение о пожаре в Рыльске квартиры в жилом доме. В результате пожара погиб 64-летний хозяин квартиры. По этому факту Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводит доследственную проверку.
Во время осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Причина возгорания устанавливается.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU