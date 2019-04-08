СК проверяет гибель курского пенсионера на пожаре

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-08T15:23:09+03:00

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Как уже сообщала КП, 7 апреля примерно в восемь часов вечера поступило сообщение о пожаре в Рыльске квартиры в жилом доме. В результате пожара погиб 64-летний хозяин квартиры. По этому факту Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводит доследственную проверку.

Во время осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Причина возгорания устанавливается.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU