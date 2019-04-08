Курянина обвиняют в изнасиловании 11-летней дочери

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-08T15:12:59+03:00

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СК завел уголовное дело против 40-летнего жителя Обоянского района. Мужчину подозревают по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия 6 апреля примерно в девять часов вечера пьяный курянин в своем доме, расположенном в одном из сел Обоянского района, в котором он проживал вдвоем со своими дочерьми восьми и 11 лет, совершил против своей 11-летней дочери насильственные действия сексуального характера. О случившемся девочка сразу же сообщила своей бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU